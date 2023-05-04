Rizemde böyle katılım görmemiştim

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RİZE 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda seçim mitingi düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Siyasette bugüne kadar Rize’mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka... Bu 14 Mayıs’ın müjdesidir. Rize’yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Ben sizlere âşığım. Türkiye’yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraberce tanıştırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraberce parçaladık. Ülkemizi nice fırtınalı sahillerden güvenli limana beraber çıkarttık. Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimize yönelik kalleş saldırılarını beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk, beraber yücelttik. Ben Rize’nin uşağıyım da! İnşa ettiğimiz yollarla Rize’yi sadece Antalya, İstanbul, Diyarbakır’a değil, Avrupa’dan Asya’ya tüm dünyaya bağladık. Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik.

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BU GİDİŞLE 15-20 YARDIMCIYI BULURLAR

Siz bize güvendiniz, itimat ettiniz, inandınız. 40 yıl dile kolay... Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Bu ülke geçmişte iki anahtar vaat edip sora milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Her seçim öncesinde boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Biz 2002’de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Fakat son günlerde bu tiplerin tekrar arzu endam ettiklerini görüyoruz.

VAAT BOHÇALARINI YENİDEN AÇTILAR

Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9’a hatta 11’e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs’a kadar herhalde 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.

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BAY BAY KEMAL’E BU SORULARI SORUN

Bay bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum. PKK elebaşının niçin kendisini desteklediğini sorun. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkartmadığını sorun. Kapalı kapılar ardından neyin sözünü verdiğini sorun. LGBT gibi sapkın yapılardan niçin kendisine oy dilendiğini sorun. O masada hepsi LGBT’ci. Niçin kendi mezhep, köken meselesini gündeme getirdi? Kazandıkları belediyelerde niçin insanımızın ekmeğiyle oynadığını sorun.”

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 11 LİRA 30 KURUŞ

Erdoğan RİZE’de YAŞ ÇAY alım fiyatını da açıkladı: “Bu yıl yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi çıkmış Giresun ile diyor ki, ‘Fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz.’ Ula bugüne kadar neredeydin? Hep yalan. Buradan işçi kardeşlerime sesleniyorum; daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizlerin sorunlarına çözüm bulabilir mi? Şimdiye kadar hiçbir sözünü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Çözüm adresi biziz.”

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EV KADINLARINA GELİR, GENÇLERE HİBE VE KREDİ

Erdoğan konuşmasında ev kadınları ve gençlere de müjdeler verdi: “Ortada gaz maz yok dedikleri Karadeniz gazını ülkemize rekor bir sürede getirdik. Şimdi ücretsiz olarak doğalgazın dağıtımı başladı. Bir yıl boyunca devam edecek. Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bir adım daha atıyoruz; kaynağı kendi petrol ve doğalgaz gelirleri olan bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle aile ve gençliğe bankamızdan kredi vereceğiz.

PRİMLERİN ÜÇTE BİRİ ÖDENECEK

Ev hanımlarımızın primlerinin 3’te 1’ini buradan ödemek suretiyle kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz, bir kısmı hibe, bir kısmı uygun şartlarda kredi olmak üzere belli bir kaynağı yanlarında bulacak. Böylece gençlerimiz hayata daha güçlü başlayacak.”