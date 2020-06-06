Rizeli köylüler isyan etti: Karantinada HES bitti

Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Ceyhun Kalender, virüs süresinde yaşananları şöyle anlattı:

“Yüz tane iş makinesiyle, kamyonla küçücük bir dereye HES yapıyorum diye girersen ortaya talan ve yıkım çıkar. Bu da en büyük hukuksuzluktur ve yasalara göre suçtur. Size yol yapıyoruz deyip HES yaptıkları ortaya çıkınca, Rize İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması için dava açılmıştı. Ancak koronavirüs salgınının başlamasıyla bütün mahkemeler ve keşifler ertelendi. Şirket bu durumu fırsata dönüştürdü. Alicik 1 Regülatörü bitirme aşamasına geldi. Ancak hukuk bitti, demeden hiçbir şey bitmiyor. Mahkeme süreci devam ediyor. Mahkemenin en kısa sürede bilirkişi heyeti belirleyip gerekli raporlar tutulduktan sonra adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır.”

‘TELAFİSİ İMKÂNSIZ’

Davacı köylülerin vekili, avukat Remzi Kazmaz da şu noktalara dikkat çekti:

“Rize İdare Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan iptal davasında yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporunda HES Projesi’nin çevreye vereceği zararlar ve tahribatlar açık ve net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bütüncül havza planlaması yapılması gerektiği halde bu ilkeye uyulmadan proje dosyası hazırlandığı tespit edilmiştir. Özellikle can suyu miktarının hesaplanması konusunda net ve açık bilgilerin eksik olduğu tespit edilmiştir. Projenin gerçekleştirileceği alan ormanlık alan olup çok miktarda ağaç kesilmesi, santralin işletilmesi esnasında çevrede olumsuzluklar gerçekleşeceği kesinlik kazanmıştır. Projenin gerçekleştirileceği bölge yerleşim yerlerine çok yakın olup özellikle bu bölgede yaşayan insanlar içme ve sulama suyunu aynı dereden karşıladıklarından su kaynaklarının yok edilmesi ve kirlenmesi tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca yazın yağışların olmadığı sürede dere suyu kuruyacak olduğundan halkın içme suyu sıkıntısı ortaya çıkacak. Projenin gerçekleşeceği bölgede yağışların çok olduğu mevsimde heyelan gerçekleşme ihtimali çok yüksek olduğundan proje büyük oranda olumsuzluklara sebebiyet verecektir. Bu sebeple ileride telafisi güç ve imkânsız sonuçlar doğuracağından öncelikle ve acilen yürütmenin durdurulmasını talep etmekteyiz.”