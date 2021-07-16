Rize'deki sel felaketi sonrası en acı veda

Çarşamba günü öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yamaçtan kopan toprağın tek katlı ahşap evin bir bölümünü yıkması sonucu yaşamını yitiren Aynur Karaali (66) ile çocukları Mustafa (40) ve Ayşe Karaali'nin (28) cenazeleri, kent merkezindeki Sahil Camisi'ne getirildi. Karaali ailesinin üç ferdi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ballıdere'ye götürüldü.

Cenaze törenine Karaali ailesinin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Valisi Kemal Çeber ile vatandaşlar katıldı. Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Yazıcı, törende aile fertlerine başsağlığı diledi.

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