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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Rize'deki sel felaketi sonrası en acı veda

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Rize'deki sel felaketi sonrası en acı veda

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybeden, aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Çarşamba günü öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yamaçtan kopan toprağın tek katlı ahşap evin bir bölümünü yıkması sonucu yaşamını yitiren Aynur Karaali (66) ile çocukları Mustafa (40) ve Ayşe Karaali'nin (28) cenazeleri, kent merkezindeki Sahil Camisi'ne getirildi.

Rizedeki sel felaketi sonrası en acı veda
Karaali ailesinin üç ferdi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ballıdere'ye götürüldü.

Rize’de sel felaketi Peş peşe acı haberler...
Rize’de sel felaketi! Peş peşe acı haberler...

Cenaze törenine Karaali ailesinin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Valisi Kemal Çeber ile vatandaşlar katıldı.

Rizedeki sel felaketi sonrası en acı veda
Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Yazıcı, törende aile fertlerine başsağlığı diledi.

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