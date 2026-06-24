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Rize'deki feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı

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#Selinay Saral#Nilay Bilgin#Gamze Saklı
Rizedeki feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 15:12

Rize’nin Çayeli ilçesinde, 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada; otomobil sürücüsü Selinay Saral (22) ile yanındaki Nilay Bilgin’in (23), çarpışmanın ardından alev alan araçta sıkıştığı, Gamze Saklı’nın (19) ise yola savrulup yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 3’ü ağır 5 yaralının da tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi. Artvin’den Rize yönüne giden Selinay Saral’ın kontrolünü yitirdiğ 53 ACV 078 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti.

Rizedeki feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı

Savrulan otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Saral idaresindeki araç alevler içinde kaldı, Sezgin Çelik’in (37) kullandığı 08 ACA 759 plakalı minibüs de 2 otomobile çarptı.

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Rizedeki feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 53 ACV 078 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Rizedeki feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı

Selinay Saral

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ’ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.  

Rizedeki feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı.

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Rizedeki feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı

Nilay Bilgin

Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi. 

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Rizedeki feci olayda 3 genç kız hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı

Gamze Saklı

 

 

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#Selinay Saral#Nilay Bilgin#Gamze Saklı

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