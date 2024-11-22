×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rize'deki faciada acı detay! Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Heyelan#Facia
Rizedeki faciada acı detay Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 12:31

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü heyelan faciasının ardından acı detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın ailesinin heyelan korkusuyla köyden 2016 yılında ilçe merkezinde aldıkları eve taşındıkları ortaya çıktı. Acılı anne Nurcan Bayraktar, “Köydeki evimizde de heyelandan kaçtık. Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da oğluma mezar oldu" dedi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz salı günü Rize'nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde saat 06.30'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın vefatından sonra ortaya çıkan detay herkesi üzdü.

Çarşamba günü toprağa verilen Bayraktar'ın ailesinin Güzeltepe köyündeki evleri heyelan riski nedeniyle oturulmaz hale gelince şimdiki evlerine taşındığı öğrenildi. 2015 yılında mahallelerine yeni yapılan yolda tedbir alınmayınca Bayraktar ailesinin evinin bulunduğu bölgede 2018 yılında heyelan meydana geldiği öğrenildi.

Rizedeki faciada acı detay Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu

Heyelandan kaçan ailenin 2016 yılında baba Kasım Bayraktar'ın ÇAYKUR'dan emekli olarak hak kazandığı ikramiye ve bir miktar da kredi ile 2013 yılında girdikleri kooperatiften teslim aldıkları ilçe merkezindeki eve taşındığı, ara ara köyde kalsalar bile her yağmurda heyelan korkusu ile ilçe merkezindeki eve geldikleri belirtildi.

Rizedeki faciada acı detay Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu
Binalarının arka kısmındaki istinat duvarının çökmesi ile eve giren moloz yığınlarının altında kalan ailenin 35 yaşındaki oğulları Yakup Özcan Bayraktar hayatını kaybederken, ortaya çıkan bu detay herkesin yüreğini dağladı.
Rizedeki faciada acı detay Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu

“YAĞMURDAN KAÇTIK, DOLUYA TUTULDUK”

Haberin Devamı

Köydeki evlerinde heyelandan korktukları, ilçe merkezindeki evlerinde ise heyelan olduğu için oturamayan aile, diğer oğullarının kiracı olduğu eve sığındı.

Rizedeki faciada acı detay Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu
Heyelan tehlikesi nedeniyle kaçarak sığındıkları evin oğullarına mezar olduğunu söyleyen acılı anne Nurcan Bayraktar, “Köydeki evimizde de heyelandan kaçtık.
Rizedeki faciada acı detay Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu
Eşim emekli oldu, buradan ev aldık. Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da oğluma mezar oldu. Yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk. Köye şimdi yağmur yağsa bu eve kaçıyoruz. Şimdi bu da yıkıldı. Oğlum kirada, onun evinde kalıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hafif yaralandığı heyelan anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntüde; heyelan sonrası apartmanların arka cephesindeki yamaçtan kopan toprak kütlesinin evin ön cephesinden çıktığı, evlerin hasar gördüğü anlar yer aldı.

Rizedeki faciada acı detay Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize#Heyelan#Facia

BAKMADAN GEÇME!