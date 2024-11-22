Rize'deki faciada acı detay! Heyelandan korkup aldıkları ev oğullarına mezar oldu

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Geçtiğimiz salı günü Rize'nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde saat 06.30'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın vefatından sonra ortaya çıkan detay herkesi üzdü.
Çarşamba günü toprağa verilen Bayraktar'ın ailesinin Güzeltepe köyündeki evleri heyelan riski nedeniyle oturulmaz hale gelince şimdiki evlerine taşındığı öğrenildi. 2015 yılında mahallelerine yeni yapılan yolda tedbir alınmayınca Bayraktar ailesinin evinin bulunduğu bölgede 2018 yılında heyelan meydana geldiği öğrenildi.
Heyelandan kaçan ailenin 2016 yılında baba Kasım Bayraktar'ın ÇAYKUR'dan emekli olarak hak kazandığı ikramiye ve bir miktar da kredi ile 2013 yılında girdikleri kooperatiften teslim aldıkları ilçe merkezindeki eve taşındığı, ara ara köyde kalsalar bile her yağmurda heyelan korkusu ile ilçe merkezindeki eve geldikleri belirtildi.
Köydeki evlerinde heyelandan korktukları, ilçe merkezindeki evlerinde ise heyelan olduğu için oturamayan aile, diğer oğullarının kiracı olduğu eve sığındı.
KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hafif yaralandığı heyelan anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntüde; heyelan sonrası apartmanların arka cephesindeki yamaçtan kopan toprak kütlesinin evin ön cephesinden çıktığı, evlerin hasar gördüğü anlar yer aldı.