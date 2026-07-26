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Rize'de yamaçtan kopan dev kayalar sahil yoluna düştü

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#Rize#Sahil Yolu#Kaya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 17:32

Rize'nin Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'na yamaçtan kopan 2 dev kaya düştü. Dev kayalar iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.

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Olay, öğleden sonra Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan 2 kaya, sahil yoluna düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayayı gören sürücüler, yolda zor anlar yaşadı.

İhbarla bölgede polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken; Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası kayalar iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.

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#Rize#Sahil Yolu#Kaya

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