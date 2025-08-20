×
Rize'de vatandaşlar kabusu yaşıyor! Işığı gören geliyor 'Hayatta görmedim'

#Rize#Ricania Simulans#Kelebek İstilası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 09:38

Doğu Karadeniz'de daha önce bahçelerde yeşil bitkilere verdiği zararla gündeme gelen ve bitkilerin öz sularını emdiği için 'vampir kelebek' olarak anılan Ricania Simulans isimli zararlı böcekler, akşam saatlerinde de evleri istila ederek vatandaşların huzurunu kaçırıyor.

Rize’de bitkilerin özünü emdiği için ‘vampir kelebek’ olarak adlandırılan ve çay başta olmak üzere bütün yeşil bitkilerde görülen Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde ışıklı ortamlara akın eden böcekler yüzünden Rize’de yaşayan vatandaşlar balkonlarının ışıklarını açamadığı gibi sıcak yaz günlerinde camlarını da açamıyor.

IŞIĞI GÖRDÜĞÜ YERE YERLEŞİYOR

Işığı gördüğü yere yerleşen kelebekler sabaha kadar hayatını kaybederek oldukları yere düştükleri için ise temizlikte ev hanımlarının korkulu rüyası haline geliyor.

'HAYATTA GÖRMEDİĞİM BÖCEKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Şenay Yaşar, balkonda zaman geçiremediklerini belirterek, "Çok kelebek var. Doğa manzarası eşliğinde bir yemek yiyelim dedik, çorbamızın üstüne kelebek mi düşmedi, yemeğimize kelebek mi düşmedi. Hayatta görmediğim böceklerle karşı karşıyayız" dedi.

Yaşar, soruna çözüm bulunmasını istedi.

#Rize#Ricania Simulans#Kelebek İstilası

