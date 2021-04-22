Rize'de vaka sayısında korkutan artış! Dikkat çeken soyadı detayı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre, her 100 bin kişide 453,31 olan vaka sayısının 516,03’e yükseldiği Rize’de aile içi bulaşın artışa geçtiği, vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiği; doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin de artışta önemli etken olduğu belirlendi.

''AİLE İÇİ BULAŞLAR ÇOK FAZLA''

RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, gidişatın iyi olmadığını belirterek, “Vakaların bu kadar hızlı artmasının en önemli sebebi hareketliliğimiz. İlimizin şehirlerarası, ülkelerarası hareketliliğinin bunda çok büyük etkisi var. Yaptığımız testlerde görüyoruz ki vakalar hala aynı soy isimlerde kümeleniyor, dolayısıyla aile içi bulaşlar çok fazla. Mutasyon oranlarımız artışta. En fazla görülen İngiltere mutasyonu ve alt türleriyken son haftadan itibaren ülkemizde Brezilya, Güney Afrika mutasyonları artışta. Bunlar hızla bulaştırmakla kalmıyor, ağır geçirilmesine hatta ölümcül seyretmesine neden oluyor. Yeni ortaya çıkan Hindistan, Tanzanya varyantları da daha ağır tablolara neden olacak güçte. Bu yüzden vakaların artışı maalesef kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

‘AİLE İÇİ GEZMELER YAPMAYIN’

Virüsün kapalı ortamları sevdiğini belirten Doç. Dr. Çiçek, ”Ramazanla birlikte insanlar bir arada iftar yapmak istiyor ama şu anda pandemi süreci devam ediyor. Bu virüs kapalı, kalabalık alanları seviyor. Lütfen aile içi gezmeleri yapmayalım. İftarlarda bir araya gelmeyelim. Herkes kendi evinde izole bir şekilde iftarını yapmalı. 10 dakikadan fazla bir arada bulunmayalım. Kalabalık yerlerde çift maske kullanın, sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarın. Mutlaka aşı olun. Marka gözetmeksizin bulduğunuz aşıyı olun. Toplumun yüzde 70’i aşılanırsa toplumsal bağışıklık sağlanırsa ancak bu pandemi ile baş edebileceğiz” dedi.

Gençlerin de virüsün hedefinde olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çiçek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

VAKALARIN 2 KATINA ÇIKTIĞI HAKKARİ'DE POLİS, ZIRHLI ARAÇLARDAN UYARI YAPIYOR

Sağlık Bakanlığı'nca mart ayı başında açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunan Hakkari'de 2 katına çıkan vaka oranı, bölge halkını endişelendiriyor. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı kentte polis ekipleri, zırhlı araçlardan uyarı anonsları yaparak kurallara uyulması çağrısında bulunuyor. Hakkari Valiliği koordinesinde de kent genelinde ‘yoğunlaştırılmış dinamik denetim’ çalışmaları yapılıyor.

'MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALINA UYUMAMIZ GEREK'

Bölge esnafından Salih Korkmaz, vaka artışının en önemli nedenin insanların maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaması olduğunu belirterek, "Kimin taşıyıcı olup olmadığını, kimin hasta olup olmadığını karşıdaki insan bilmiyor. Kendi sorumluluğumuzu almamız lazım. Bunun bilincinde olmamız lazım. Herkes eğer maskeye ve mesafeye uyarsa biz tekrar birinci sıraya girebiliriz. Vakalar artıkça biz esnaf olarak dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalıyoruz. Eğer maskeye ve mesafeye uyarsak hiçbir sıkıntımız kalmaz" diye konuştu.

Selim Güler ise 3 hafta önce düşük olan vakaların arttığını belirtip, "Vakalar 2 katına çıktı. Bazı yerlerde çok yüksek dereceye ulaştığı bilgisini alıyoruz. Maalesef bu bizi çok üzüyor. Halkımızın bu konuda dikkatli duyarlı ve tedbirli olması lazım. Bu haritanın tekrar maviye dönmesini istiyoruz hatta Türkiye’nin tüm illerinin mavi olmasını istiyoruz" dedi.

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