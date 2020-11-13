RİZE (İHA)
Son Güncelleme:
Rize'de trafik kazası: 1 ölü
Rize'nin Pazar ilçesinde 2 taş kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Kaza, Pazar ilçesi Hisarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize-Artvin Havalimanı inşaatına taş taşıdığı öğrenilen 2 taş kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonlardan birinin sürücüsü olan Hanefi Karayel olay yerinde hayatını kaybetti. Karayel’in Bingöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle