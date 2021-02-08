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Gündem
RİZE (AA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Rize'de silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

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Rize'de silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, A.Ö'nün evinde arama yaptı.
Bomba arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca üst kapağı, 10 fişek, 2 şarjör, 2 yay, 2 tetik tertibatı, 2 kabza, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.

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