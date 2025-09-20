×
Rize'de şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Sel#Yağış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 05:03

Doğu Karadeniz bölgesinde 2 gündür etkili olan yağışlar Rize'de bu gece etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu.

Özellikle Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Fırtına Dersi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki bir çok derenin su seviyesi yükseldi.

Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.

Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

#Rize#Sel#Yağış

