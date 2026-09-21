×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rize'de sel ve heyelan paniği: Yol ikiye ayrıldı, mahalle sakini korku dolu anlarını anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Rize Sel#İyidere Heyelan#Altyapı Hasarı
Rizede sel ve heyelan paniği: Yol ikiye ayrıldı, mahalle sakini korku dolu anlarını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 13:34

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli sağanak Rize'de altyapıyı vurdu. İyidere ilçesinde yolun ortası yaklaşık 60 santimetre çökerken, bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Saffet Mete istinat duvarlarının olası bir faciayı önlediğini belirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

18 Eylül günü akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, Doğu Karadeniz'de hayatı olumuz etkiledi. Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Fıçıtaşı Mahallesi'nde sağanak yağış ve ardından meydana gelen sel sebebiyle yol ikiye ayrılarak yaklaşık 60 santimetre çöktü. İstinat duvarının yıkılmadan ayakta kalması muhtemel bir facianın önüne geçerken, altyapıda hasar oluştu.

Rizede sel ve heyelan paniği: Yol ikiye ayrıldı, mahalle sakini korku dolu anlarını anlattı

Geceyi uykusuz geçirdiklerini ve felaketin boyutunun sabah saatlerinde ortaya çıktığını belirten mahalle sakini Nurettin Kavalcı, "O gece çok aşırı, korkunç bir yağmur yağdı. Denizi aldı boşalttı bize Allah'ım. Dereler taştı, buralar komple sel oldu. Sabaha kadar nöbet tuttuk ama elimizden bir şey gelmedi, perişan olduk. Sabah kalktığımızda ortalık harabeye dönmüştü. Sular geldikçe yol çatladı, su çatlaktan aşağı sızmaya başladı. Bir anda her şey bitti, yavaş yavaş sine sine battı buralar, dibini attı geçti gitti" dedi.

Haberin Devamı

Rizede sel ve heyelan paniği: Yol ikiye ayrıldı, mahalle sakini korku dolu anlarını anlattı

Afet sonrası sahada incelemelerde bulunan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, 2019-2026 yılları arasında inşa edilen istinat duvarlarının hasar almadığını ifade ederek, "2019'dan 2026 yılına kadar yaptığımız hiçbir istinat duvarının çöktüğünü görmedik. Duvarlarımız gayet sağlam duruyor, üzerindeki arazi yapısı çökmüş durumda. O duvarlar olmasaydı yıkım çok daha büyük olurdu. Fıçıtaşı ve Yapraklar mahalleleri mevkiinde yol basması meydana geldi, duvarlarda bir milim dahi oynama yok ancak aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü" şeklinde konuştu.

Rizede sel ve heyelan paniği: Yol ikiye ayrıldı, mahalle sakini korku dolu anlarını anlattı

Bölgedeki yolun betonlama çalışmalarının çay hasadı sonrasına planlandığını aktaran Mete, "Orası beton kaplama olsaydı su zemine sızmayacak, beton yalaklarla derelere tahliye edilecekti. Perşembe akşamı beton firmasıyla planımızı yapmıştık. Vatandaşlarımızın çay hasadının bitmesini bekliyorduk, ay sonu itibarıyla dökümü gerçekleştirecektik. O bin 500 metrelik hatla beraber yollarımızı tamamlayıp kışa öyle girmeyi hedefliyorduk. Ne yazık ki gün doğmadan neler doğuyor; başımıza bu felaket geldi. Ekiplerimizle zemini inceleyip dolgu ve onarım çalışmalarına hızla başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rizede sel ve heyelan paniği: Yol ikiye ayrıldı, mahalle sakini korku dolu anlarını anlattı

Gözden KaçmasınÖğretmen-veli görüşmeleri için MEBİM dönemi Telefonla randevu alınabilecekÖğretmen-veli görüşmeleri için MEBİM dönemi! Telefonla randevu alınabilecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize Sel#İyidere Heyelan#Altyapı Hasarı

BAKMADAN GEÇME!