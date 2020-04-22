Rize’de sahur ve iftar saati kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi sahur ve iftar saatleri

Diyanet Ramazan İmsakiyesi, oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yıl ilk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Müslümanlar 23 Nisan’ı 24 Nisan’a başlayan gece sahura kalkacaklar. Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak vaktinden iftar saatine kadar oruç tutulacak. Peki Rize’de sahur ve iftar saat kaçta? İşte Rize İmsakiyesi….

RİZE’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Rize’de ilk sahur 03:46’da, ilk iftar 19:03’de olacak.

RİZE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ









İLK İFTAR HAKKARİ’DE, SON İFTAR EDİRNE’DE

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi.

Ramazanın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

İşlek, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Ramazanın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak."