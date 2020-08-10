Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)
Son Güncelleme:
Rize'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Rize’de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Kentte, akşam saatlerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle araçlar, trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle