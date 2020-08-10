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Gündem
Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 18:33,Son Güncelleme:

Rize'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

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Rize’de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Kentte, akşam saatlerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle araçlar, trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.

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