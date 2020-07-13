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Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Rize’de sağanak sonrası sel... Yol kapandı

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RİZE’de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, Rize- Erzurum yolunu ulaşıma kapattı.

Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.

Rize’de sağanak sonrası sel... Yol kapandı

İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

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