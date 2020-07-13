Rize’de sağanak sonrası sel... Yol kapandı

Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.

İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.