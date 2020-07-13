Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)
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Rize’de sağanak sonrası sel... Yol kapandı
RİZE’de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, Rize- Erzurum yolunu ulaşıma kapattı.
Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.
İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
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