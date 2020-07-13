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DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 19:04,Son Güncelleme:

Rize’de sağanak sonrası sel, yaşamı olumsuz etkiledi

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Rize’de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular Rize-Erzurum yolunu ulaşıma kapattı. Taşkın nedeniyle araçlar suda sürüklendi, insanlar ev ve işyerlerinde mahsur kaldı.

Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize-Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.

İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, İNSANLAR MAHSUR KALDI

Rize’de sağanak sonrası sel, yaşamı olumsuz etkiledi

Rize'yi etkisi altına kalan sağanak yağış araçların suda sürüklenmesine neden olurken insanlar da binalarda ve işyerlerinde mahsur kaldı.
Rize’de sağanak sonrası sel, yaşamı olumsuz etkiledi

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