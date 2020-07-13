Rize’de sağanak sonrası sel, yaşamı olumsuz etkiledi

Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açtı. İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize-Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.

İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, İNSANLAR MAHSUR KALDI

Rize'yi etkisi altına kalan sağanak yağış araçların suda sürüklenmesine neden olurken insanlar da binalarda ve işyerlerinde mahsur kaldı.