Rize’de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 çalışan ağır yaralandı

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Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi. Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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BAKAN URALOĞLU: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize’de PTT çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.