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Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Rize'de, park halindeki minibüs alev alev yandı

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RİZE'de, park halindeki minibüs bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Müftü Mahallesi, Yeni Şehir Caddesi'nde Gökkuşağı Apartmanı önünde park halinde bulunan, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucu minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Rizede, park halindeki minibüs alev alev yandı

 

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