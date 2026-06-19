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Rize’de ölümlü kaza kamerada! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı hayatını kaybetti

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#Rize#Başıboş Köpek#Orhan Kara
Rize’de ölümlü kaza kamerada Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 15:55

Pazar ilçesinde önüne fırlayan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan 43 yaşındaki Orhan Kara, kullandığı ATV'nin takla atması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar kara yolunun Hamidiye mevkisinde meydana geldi. Yolda ilerlerken önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan Orhan Kara’nın kullandığı ATV, refüje çıkıp takla attı.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Orhan Kara, kurtarılamadı. Kentin sevilen esnaflarından olan Kara, ilçede toprağa verildi.

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Rize’de ölümlü kaza kamerada Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı hayatını kaybetti

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda duran köpeğin, park halindeki 2 otomobilin arasından yola fırladığı, sürücü Orhan Kara’nın manevra yapıp ATV’siyle takla attığı, köpeğin de bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

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#Rize#Başıboş Köpek#Orhan Kara

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