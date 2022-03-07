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Rize'de öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

#Rize#Trafik#Kaza

RİZE'de, öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı. Kazada servis hostesi Fatma Bıyık (57) hayatını kaybetti, 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Portakallık Mahallesi'nde sahil yan yolda meydana geldi. İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkınca ters yönde park halinde duran 53 DM 401 plakalı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan TIR'a çarptı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan servis hostesi, sürücünün annesi Fatma Bıyık, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 12'si öğrenci 13 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Rize#Trafik#Kaza

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