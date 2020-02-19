MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRize'de koronavirüs tedbiri! Tayland'dan döndü, gözlem altında
GeriGündem Rize'de koronavirüs tedbiri! Tayland'dan döndü, gözlem altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 16:08,Son Güncelleme:/

Rize'de koronavirüs tedbiri! Tayland'dan döndü, gözlem altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Rize'de iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastadan kan örneği alınırken araştırmaya gönderildi.

Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken araştırmaya gönderildi.

Eskişehirde ‘Kovid-19’ iddiasına yalanlama
Eskişehir'de ‘Kovid-19’ iddiasına yalanlama
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle