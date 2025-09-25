Rize'de korkunç olay! Teleferikle çay taşırken elektrik akımına kapılıp öldü

Haberin Devamı

Olay, dün ilçeye bağlı Beyazsu köyünde meydana geldi. Hasan Bilgin, bahçesinde hasat ettiği yaş çayları yamaç arazi üzerine kurulu ilkel teleferikle taşımak istedi. Hareketlenen teleferik, çay yükü bulunduğu sırada telden düştü. Bu sırada teleferikten kopan çelik telin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu teleferiği uzaktan yöneten Hasan Bilgin, elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hasan Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Bilgin'in cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.