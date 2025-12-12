×
Rize'de korkunç olay! Kızının düğünü için gelmişti... Otel odasında ölü bulundu

Rize'de kızının düğünü için memleketine gelen Servet Tüfekçi (60), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Kızının düğünü için geldiği memleketinde, bir gece önce otele giriş yapan Servet Tüfekçi'den sabah saatlerinde haber alınamadı.

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Tüfekçi'nin kaldığı odadan su sesi gelince şüphelenen otel çalışanları, kapıyı çaldı. İçeriden yanıt alamayan görevliler, odaya girdiklerinde Tüfekçi'yi banyoda hareketsiz yatarken buldu. İhbarla otele gelen sağlık ekiplerince Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri oda ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Tüfekçi'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

