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Rize'de korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini vurdu

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#Rize#Fındıklı#Silahlı Saldırı
Rizede korkunç olay Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 11:58

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ömürcan Civelek (31), boşanma aşamasındaki eşi Filiz Hanedar Civelek (30) ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'ı (38) bacaklarından tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Aksu Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Ömürcan Civelek, bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Filiz Hanedar Civelek ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'a gittikleri düğün salonunun önünde tabancayla ateş edip, kaçtı.

Rizede korkunç olay Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini vurdu
FİLİZCAN CİVELEK

Bacaklarına mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın ve ağabeyi, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rizede korkunç olay Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini vurdu
YAKUP HANEDAR

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Ameliyata alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüpheli saldırgan da polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rizede korkunç olay Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini vurdu
ÖMÜRCAN CİVELEK

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#Rize#Fındıklı#Silahlı Saldırı

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