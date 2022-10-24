Rize'de korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini vurdu

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Aksu Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Ömürcan Civelek, bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Filiz Hanedar Civelek ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'a gittikleri düğün salonunun önünde tabancayla ateş edip, kaçtı.

FİLİZCAN CİVELEK

Bacaklarına mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın ve ağabeyi, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKUP HANEDAR

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Ameliyata alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüpheli saldırgan da polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖMÜRCAN CİVELEK