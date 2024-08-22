×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rize'de korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Rize#İkizdere#Kaza
Rizede korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 05:46

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, İkizdere ilçesi Sivrikaya Köyü Ovit Tüneli mevkiinde saat 22.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FKN 610 plakalı otomobil İkizdere istikametinden İspir istikametine gitmekte iken ters istikametten gelen 25 AB 830 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler araçların içerisinde bulunan 8 kişiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 6 kişi ise Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölen ve yaralananların henüz kimlik bilgileri öğrenilemezken yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize#İkizdere#Kaza

BAKMADAN GEÇME!