Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rize'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Riza#Kaza#Ölüm
Rizede korkunç kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 19:09

Rize'de bariyerlere çarparak 3 metrelik duvardan aşağıya düşen araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Merkez'e bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 06 FU 8963 plakalı araç Çiftekavak balıkçı barınaklarının karşısına geldiği esnada yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı düştü. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Rizede korkunç kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Kazada ağır yaralanan Bilal Çukur (18), Mazlum Şentürk (20), B.A.U., M.Y.A. ve P.Y. sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahaleleri yapılamaya başlandı. Araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılan Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan B.A.U., M.Y.A. ve P.Y. ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Riza#Kaza#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası