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Rize'de kazada ölen Enise hemşire, ‘asli kusurlu’ymuş

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#Rize#Trafik#Kaza
Rizede kazada ölen Enise hemşire, ‘asli kusurlu’ymuş
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 11:51

RİZE’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Enise Gürsoy (23), bilirkişi raporunda ‘asli kusurlu’ bulundu. Raporda Gürsoy’un, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürerek, kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu kazaya neden olduğuna yer verildi.

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Kaza, geçen yıl 28 Ekim’de Bağdatlı Mahallesi, Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 53 DZ 665 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Enise Gürsoy'a, çarptı. Kazada ağır yaralanan Gürsoy, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Enise Gürsoy, görev yaptığı hastanenin Üroloji servisinde düzenlenen törenle uğurlandığı memleketi Sakarya’da toprağa verildi.

Kaza sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü Y.Ö., bir süre sonra serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin sürdürülen soruşturmada; bilirkişi incelemesinde hemşire Enise Gürsoy, ‘asli kusurlu’ bulundu. Raporda Gürsoy’un, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürerek, kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu kazaya neden olduğuna yer verildi.

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Raporda, "Yaya Enise Gürsoy, 2 yönlü yola girerek karşıdan karşıya geçmeden evvel yolun her iki yönünü de trafik akışı bakımından yeterince kontrol etmesi, geçiş yönüne göre sağ tarafından gelip yaklaşmakta olan otomobilin mesafe ve seyir durumunu gözetmesi, ilk geçiş hakkını bu otomobile vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmemiş. Kontrolsüz şekilde çıkarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı; bu suretle kendi can güvenliğini tehlikeye düşürerek sağ tarafından yaklaşan aracın çarpmasına maruz kaldığı olayda, asli kusurludur" denildi.

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#Rize#Trafik#Kaza

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