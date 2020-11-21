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RİZE (AA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Rize'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

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Rize'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor
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Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı Rize-Erzurum kara yolundaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde 20, turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise 10 santimetreye ulaştı.

Yüksek kesimlerinde iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Ovit'te kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.
Karayolları ekipleri, Ovit Dağı'nda bulunan otellerdeki tatilciler ve bölgedeki yaylacıların mahsur kalmaması için yolu araç trafiğine açık tutmaya çalışıyor.
Yetkililer, sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışmasının başladığını, gelecek haftadan itibaren Ovit Tüneli bölgesinden sonra yol açma çalışması yürütülmeyeceğini kaydetti.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bölgedeki bazı yüksek yaylalarda ise kar kalınlığı 30 santimetrenin üzerine çıktı.
Yağışın ardından çam ormanları, sis bulutu ile ayrı bir güzelliğe büründü.

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