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AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 12:54,Son Güncelleme:/

Rize'de kar nedeniyle otomobil galerisinin çatısı çöktü

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Rize'de kar nedeniyle otomobil galerisinin çatısı çöktü

Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken otomobil galerisindeki 8 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçenin Hamidiye köyünde, Mustafa ve Resul Kuru'ya ait tek katlı otomobil galerisinin çatısı çöktü.

Bu sırada galeri içerisindeki 8 araç çatı altında kaldı. Araçlarda hasar meydana gelirken çökme anında çatı altında kimsenin bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.

Belediye ve polis ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı.

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