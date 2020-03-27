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RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Rize'de kan donduran olay! Eşini cadde ortasında vurdu...

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Rize'de kan donduran olay! Eşini cadde ortasında vurdu...
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Rize'de, bir akrabasıyla caddede yürüyen Hatice Kurt (46), boşandığı A.R.H. tarafından onlarca kişinin gözü önünde başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Kurt, hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan eski eş, olay yerinden geçen polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede bir kadın akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı A.R.H., tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak ağır yaralandı. Olay ayında caddeden geçen polis ekibi, A.R.H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de başından vurulan kadın ağır yaralandı
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