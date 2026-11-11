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Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı; 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İdris Kalyoncu#Abdurrahman Kalyoncu#Fikri Lurci
Rizede kamyonet dereye yuvarlandı; 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 22:25

Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetteki İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70), hayatını kaybetti.

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Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldızeli köyünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp çay bahçesinden taklalar atarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, ters dönen araçtaki İdris Kalyoncu, Abdurrahman Kalyoncu ve Fikri Lurci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, bulunduğu yerden alınarak hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rizede kamyonet dereye yuvarlandı; 3 ölü

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#İdris Kalyoncu#Abdurrahman Kalyoncu#Fikri Lurci

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