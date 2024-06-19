×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rize'de Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı! 1,5 ay önce evlenmişlerdi...

Güncelleme Tarihi:

#Rize #Kalkandere#Aylin Ekşi
Rizede Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı 1,5 ay önce evlenmişlerdi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 13:08

Rize'de, Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin (42) eşi Aylin Ekşi (40) lojmandaki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan üsteğmen Ekşi, tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 17 Haziran akşamı Kalkandere ilçesindeki askeri lojmanda meydana geldi. Yaklaşık 1,5 ay önce evlenen jandarma komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi çiftinin dairesinden tek el silah sesi duyuldu. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Aylin Ekşi’yi yerde kanlar içinde başından vurulmuş halde buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aylin Ekşi'nin öldüğü belirlendi. Aylin Ekşi'nin cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayın ardından Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi gözaltına alındı. Üsteğmen Ekşi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Aylin Ekşi'nin cenazesinin, bugün Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize #Kalkandere#Aylin Ekşi

BAKMADAN GEÇME!