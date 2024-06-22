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Rize'de heyelan... O anlar kamerada

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#Rize#Heyelan#Toprak Kayması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 11:51

Rize’de Akarsu köyünde önceden taş ocağı olarak kullanılan bölgede heyelan meydana geldi. Toprağın gürültüyle kaydığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Rize’de merkeze bağlı Akarsu köyünde daha önce taş ocağı olarak kullanılan dik yamaçta dün heyelan meydana geldi. Heyelanla yamaçtan kopan toprak yığını terk edilen taş ocağı alanına aktı. AFAD ekipleri heyelanlı alanda inceleme yaptı.

Yetkililer bölgenin güvenlik şeridi çekilip, toprak kaymasına karşı önlem alınan alan olduğunu bildirdi. Toprağın kaydığı anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, dik yamaçtaki toprağın hızla aşağıya doğru hareket ettiği, çevreyi toz bulutu kapladığı yer aldı. 

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#Rize#Heyelan#Toprak Kayması

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