Rize’de heyelan bölgelerini göreceğiz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün akşam Rize’ye gitti.

Baba ocağı Güneysu’da açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Malum çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Bir tarafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldık. Oradan tüm dünyaya seslendik. Sonra, yine İstanbul’umuzda bazı programlara katıldık. Bu arada sözümüz vardı, dedik ki ana-baba ocağına gidelim. (‘Reis’ diye seslenen vatandaşa) Ula bir dur da... Sözümüzü yerine getirmek de elhamdülillah mümkün oldu. Yağmur baya bol ve yarın (bugün) Rize programımız var. Sonra valilik önünde bir açılış programı yapacağız. Orada mitingimizi yapacağız. Ardından Ayder’deki gelişmeler sebebiyle bir Ayder’e çıkalım istiyoruz.

İŞİ DERE YATAĞINA BIRAKMAYIN

Bu aralar, Rize’de maalesef aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Allah’a hamd ediyoruz ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini gezip görme imkânımız olacak. Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki, çok daha güzel hale buraları getirelim. TOKİ’nin yapmış olduğu konutları gördüm, bundan ayrıca mutlu oldum. Şehir hastanemizin yapımı devam ediyor. İnşaatı da görelim istiyorum. Ama Güneysu’daki hastanemizin de süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz ve bütün bunlarla beraber gerek altyapıda gerek üstyapıda bu adımları atmış olacağız. Çok çalışacaksınız. ‘AK gençlik’ deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Gençlerin hepsi sizinle el ele, omuz omuza olacak ve AK Parti çatısı altında yola devam edecek.”

 

