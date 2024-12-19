Rize'de heyelan anı kamerada! Köy yolu kapandı

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Rize'de dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde aşırı sağanak heyelanlara neden olurken, yamaçtan kopan toprak kütlesi köy yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgedeki iki evi tedbir amaçlı tahliye etti. Belediye ve il özel idare ekipleri iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı.

Sağanağın etkisini kaybettiği bölgede ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken, suya doymuş toprağı taşıyamayan bir bahçe duvarı da yıkıldı. Duvarın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapalı köye alternatif yollarla ulaşım sağlanırken, ekiplerin çalışması sürüyor.