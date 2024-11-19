Rize'de heyelan! Kayan toprak evlere doldu... 1 can kaybı, 3 yaralı

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Çayeli’nde gece boyu sağanak etkili olurken, Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, CNN TÜRK canlı yayınında bölgedeki son durumu anlattı. Çiftçi'nin sözleri şunlar oldu:

"TEHLİKE DEVAM EDİYOR"

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Geçen meydana gelen 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi. Toprak yumuşak olduğu için kayma devam ediyor. Evler boşaltıldı, tehlike ortadan kalktı. Can kaybı ile ilgili durum yok. Bir hemşerimiz rahmetli oldu. 2 hemşerimiz de evden tahliye edildi. tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yağmur yoğun şekilde yağıyor ve tehlike devam ediyor. Bir an önce yağmurun durarak toprakla temasının kesilmesini arzu ediyoruz. Muhtelif yerlerden ihbar geliyor, yollar kapalı diye; bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tıkanan menfezleri de açmaya çalışıyoruz. AFAD, Belediye ve Jandarma önlemleri alıyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, heyelan bölgesindeki hava durumu tahminini şu ifadelerle aktardı:

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜN BÖLGEDE YAĞIŞ YOK"

Öğle saatlerinde yağmur kesilecek. Önümüzdeki 3 gün de yağmur yok orada. Perşembe sonrası tüm Türkiye lodos etkisine girecek. Oradaki vatandaşlarımız bu konuda ferahlasınlar. Bu şekilde doğu Karadeniz ferahlıyor ama perşembe günü Batı'dan şiddetli yağmur geliyor. Bunlar da su baskını yapabilir. Perşembe lodos ulaşımda etkili olacak. Araçlarınızı park ederken dikkatli olun. Sıcaklıklar İstanbul'da 20 dereceyi bulacak. Peş peşe önemli meteorolojik hadiseler göreceğiz. Cumartesi ikinci bir yağış kütlesi göreceğiz. Bu yağış Karadeniz'de de etkili olabilir. Cumartesi akşamı sıcaklık hızla düşüyor. Marmara'nın güney doğusunda kar yağışı bile görülebilir.