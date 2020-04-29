Rize'de heyecanlandıran görüntü: Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim

Sivritepe köyünde önceki akşam saatlerinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimler hem merak uyandırdı hem de korkuya neden oldu. Köylüler, cep telefonlarıyla belirsiz cismi kaydederken görüntülerde parlak cismin, bir süre yere doğru süzülüp kaybolduğu gözlendi. Büyük ilgi gören parlak cismin ne olduğu ise merak konusu oldu. 'UFO' olduğu zannedilen ışıkların ABD’ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.

‘BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM’

Parlak cismi görünce heyecan yaşadıklarını anlatan Savaş Büyükterzi, ‘’Evimin balkonunda çay içerken babam beni yanına çağırdı. Gökyüzüne baktığımda sayabildiğim kadarı ile 35-40 tane nizami bir şekilde giden cisimler gördük. Gözle gördüğümüz şeyleri telefonlarımız düzgün kaydedemedi. Bir kere gören daha göremiyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Parlayıp sönüyordu. Kimisi ‘uydu’ dedi ama ben ufo olabilir diye düşünüyorum. Gördüğümüzde çok büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şehadet getirdik. Böyle duygular yaşadık’’ dedi.

‘NİZAMİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORLARDI’

Hayatında ilk defa böyle bir şeye tanık olduğunu ifade eden Mustafa Büyükterzi de “Gökyüzünde 6-3-2’li sıralı halde ilerleyen yıldızları gördüm. Sonradan bulutlara karışıp gözden kayboldular. Bunlar Ufo değil, yıldız gibiydi. Ben de ilk gördüğümde yıldızlar sıralandı öyle gidiyor zannettim” diye konuştu.

'UFO OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM, UFO YUVARLAKTIR DENİR'

Yaşar Büyükterzi ise “Daha önce görmediğimiz bir şeydi. Bu kadar nizami bir şekilde dizilmeleri çok marifetli. Ben Ufo olduğunu düşünmüyorum. Ufo yuvarlak diye söylüyorlardı. Benim gördüğüm bu pek yuvarlak değildi. Sanki bir iple gökyüzüne dizilmiştiler. Ben insanların yapıp uzaya yolladıkları bir şey olduğun tahmin ediyorum. Ama ben hayatımda böyle nizami bir şekilde ilerleyen yıldız topluluğu görmedim” ifadelerini kullandı.