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Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Rize’de Haziran ayında yaylalara kar yağdı

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Rize’de Haziran ayında yaylalara kar yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Kavron Yaylası sakinleri güne beyaz örtü ile uyandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavron Yaylası'nda yaşayanlar da kar sürprizi ile karşılaştı. Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Rize’de Haziran ayında yaylalara kar yağdı

 

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