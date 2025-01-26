Rize'de hastanede yangın merdiveni girişlerinin kapatılma görüntülerine bakanlık açıklaması

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Rize Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

BAKANLIK: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi. (DHA)