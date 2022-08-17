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Rize'de hastanede yangın: 60 hasta tahliye edildi

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#Yangın#Hastane#Rize
Rizede hastanede yangın: 60 hasta tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 10:56

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında 60 hasta, 15 dakika içinde tahliye edildi.

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RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının bodrum katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürdü. Eriyen plastikler nedeniyle binayı ise yoğun duman sardı. İçerideki 60 hastanın, 15 dakika içinde görevlilerce tahliye edildiği belirtildi. 

Rizede hastanede yangın: 60 hasta tahliye edildi


Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Olayda hiçbir yaralı veya can kaybımız söz konusu değildir. Ayrıca binamızda hizmeti aksatacak ciddi bir fiziksel hasar da yoktur" denildi.

Rizede hastanede yangın: 60 hasta tahliye edildi

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#Yangın#Hastane#Rize

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