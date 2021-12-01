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Rize'de fÄ±rtÄ±na yüzünden dalgalarla gelen taÅŸlar, sahil yoluna doldu, ulaÅŸÄ±m aksadÄ±

#Rize#FÄ±ndÄ±klÄ±#FÄ±rtÄ±na
Rizede fÄ±rtÄ±na yÃ¼zÃ¼nden dalgalarla gelen taÅŸlar, sahil yoluna doldu, ulaÅŸÄ±m aksadÄ±

Rize'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle Karadenizâ€™de oluÅŸan dalgalar, FÄ±ndÄ±klÄ± ilçesinden geçen sahil yoluna ulaÅŸtÄ±. Dalgalarla sürüklenen taÅŸlar yola dolunca ulaÅŸÄ±mda aksama oldu. Ekipler, trafiÄŸin kontrollü saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bölgede temizlik baÅŸlattÄ±.

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Kentte gece baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ, Ã¶ÄŸle saatlerinde etkisini artÄ±rdÄ±. FÄ±ndÄ±klÄ± ilÃ§esi Gurupit mevkisinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve beraberindeki fÄ±rtÄ±nayla Karadenizâ€™de oluÅŸan dalgalar, sahil yoluna ulaÅŸtÄ±. DalgalarÄ±n sÃ¼rÃ¼klediÄŸi irili ufaklÄ± taÅŸlarÄ±n yola dolmasÄ±yla sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸarken ulaÅŸÄ±mda aksama oldu.

KarayollarÄ± ekipleri, dalgalarÄ±n ÅŸiddetini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anlarda Artvin-Rize gÃ¼zergahÄ±ndaki yolu ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±p, olumsuz durum yaÅŸanmasÄ±nÄ± Ã¶nledi. Ekiplerin, zaman zaman diÄŸer ÅŸeritten trafiÄŸi kontrollÃ¼ olarak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede Ã¶nlem alÄ±nÄ±p temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Rizede fÄ±rtÄ±na yÃ¼zÃ¼nden dalgalarla gelen taÅŸlar, sahil yoluna doldu, ulaÅŸÄ±m aksadÄ±

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