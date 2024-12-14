Rize'de fırtına sonrası 8 katlı bina tahliye edilmişti! 'Dalganın sahile vurması ile ev sallandı'

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Kentte dün akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı; işletmede hasar oluştu. Fırtına nedeniyle sahile yakın Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ, POLİS NÖBET TUTTU

Sarsıntı hissederek dışarı çıkan bina sakinleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler tarafından çevresine güvenlik şeridi çekilen apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada oturan 72 kişiden kimileri eşyalarını yanlarına alırken, kimileri ise korkudan içeri giremedi. Evlerini tahliye edenlerin kimisi yakınlarına kimisi de misafirhanelere yerleştirildi. Bölgede polis ekipleri nöbet tutarken, sabah evlerine eşyalarını almak için gelenler, güvenlik şeridi ile çevrili bina önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

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'BİNAYI ACİL BOŞALTTIK'

Evlerinde eşyalarını almak için gelen Bayram Demirci, "Dün akşam sıralarında evdeydim. Ben hissetmedim ama çocuklar bir sallantı olduğunu söylediler. Akrabamı ziyarete gittiğimde çocuğum beni 'bina sallanıyor' diye aradı. Sonra ekipler buraya geldi. Binanın katlarında hiçbir şey yok. Ancak zemin katta önceden beri sorunlar var. Bazı yerlerde demirler dışarı çıkıp, oksitlenme olmuş. Yetkililer, bina boşalacak diye karar verdi. Biz de binayı acil boşalttık. Yanımıza bir şey alamadık. Şimdi geldik, binanın önünde ilgililerden destek bekliyoruz. Burada 32 hane kalıyor" dedi.

'EŞYALARIMIZI ALMAK İÇİN BEKLİYORUZ'

Apartman sakinlerinden Kemal Pehlivan da "Televizyon seyrediyordum. 'Eşim deprem oluyor' diye bağırdı. Ben de televizyon alt yazılarına baktım. Öyle bir şey yok. Dalganın sahile vurma etkisiyle ev sallandı. AFAD ekipleri, 'Evi boşaltın' dediler. Biz de eşyalarımızı almak için bekliyoruz. Sonuç ne olacak, bilmiyoruz" diye konuştu. (DHA)