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Rize'de fıkra gibi daire: Balkon var, kapı yok

#Daire#Rize#Balkon

Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyünde, binanın ön tarafındaki kahvehane seslerinden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan daire sahibi, balkona açılan kapıya duvar ördü. Balkon kapısı ve penceresi olmayan daireyi görenler, şaşırıyor.

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İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu. Ev sahibi, gürültü şikayetiyle balkona açılan kapıya duvar ördü.

Komşulardan ​Mehmet Temiz, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı. Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz" dedi.

Rizede fıkra gibi daire: Balkon var, kapı yok


Balkona geçiş sağlayacak kapının olmadığını gören Cemil Temiz ise "Balkonun kapısını kapatınca ilginç durum ortaya çıkmış. Bence balkonun etrafını duvar örselerdi odayı da genişletmiş olurlardı. Karadeniz'de böyle ilginç olaylarla karşılaşıyoruz, bu da bizim güzelliğimiz" diye konuştu.

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Rizede fıkra gibi daire: Balkon var, kapı yok

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#Daire#Rize#Balkon

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