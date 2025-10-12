×
Gündem Haberleri

Rize'de feci TIR kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 20:02

Rize'de otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AIU 111 plakalı otomobil, Rize istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen BB-024-D plakalı Gürcistan tırının dorsesine çarparak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

