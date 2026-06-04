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Rize'de feci kaza: Ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 2 can kaybı, 3 yaralı

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#Rize#Ardeşen#Trafik Kazası
Rizede feci kaza: Ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 2 can kaybı, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 15:49

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan 2 araç, ardından kamyonete çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen ilçesi Işıklı mevkisinde meydana geldi. Ardeşen'den Fındıklı istikametine giden Murat Uygun (42) idaresindeki 08 EE 908 plakalı hafif ticari araç ile ters istikametten geldiği iddia edilen Mevlüt Hatinoğlu (72) yönetimindeki 08 ABA 873 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Rizede feci kaza: Ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 2 can kaybı, 3 yaralı


Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, Osman Sürsal idaresindeki 53 FC 366 plakalı kamyonete çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mevlüt Hatinoğlu ile yanındaki Makbule Hatinoğlu'nun (72) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada ağır yaralanan Havva Hatinoğlu (58) ile diğer aracın sürücüsü Murat Uygun ve beraberindeki Avşen Uygun (73), ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rizede feci kaza: Ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 2 can kaybı, 3 yaralı

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#Rize#Ardeşen#Trafik Kazası

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