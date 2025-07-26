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Rize'de feci kaza! Minibüs, yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

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#Rize#Pazar#Trafik Kazası
Rizede feci kaza Minibüs, yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 10:47

Rize'nin Pazar ilçesinde minibüsün yamaçtan yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Yavuzköy köyünde meydana geldi. Çay hasat etmek için bahçesine giden Adil Kambur'un kullandığı 53 AAZ 312 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre yükseklikten yuvarlanarak yan yatan minibüsün sürücüsü Adil Kambur ile beraberindeki Fatma Kambur, Emine Kambur, İlayda Kambur ve Mehmet Ali Kambur yaralandı. İhbarla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralılar araçtan çıkarılırken, Fatma ile Emine Kambur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye giden Yavuzköy Muhtarı İdris Kambur, "Ses duyunca bir arkadaşımla beraber gelip baktık. Bir üst yoldan aşağıya yuvarlanmışlar. Kaza sonrası 2 bayan ölmüştü. 2 ölümüzü kaldırmaya bizim gücümüz yetmedi. Kazayı duyanlar da buraya geldi. 2 ölü ve 3 yaralımız var" diye konuştu.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Rize#Pazar#Trafik Kazası

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