×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rize'de feci kaza! Kamyonet TIR'a ve yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Çayeli#Kaza
Rizede feci kaza Kamyonet TIRa ve yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 19:41

Rize'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan kamyonetin park halindeki TIR’a ve yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Çayeli-Madenli karayolu üzerinde meydana geldi. Çayeli ilçesi istikametine giden T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir TIR’a ve o sırada yolda yürüyen 2 yayaya çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rizede feci kaza Kamyonet TIRa ve yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada ağır yaralanan yayalardan üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek'nin (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer yaya D.Ü. ile otomobil sürücüsü T.T. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Tedaviye alınan yaralılardan D.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü T.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize#Çayeli#Kaza

BAKMADAN GEÇME!