Rize'de elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi fark eden Yaşar Dervişoğlu, oğlu Engin Dervişoğlu ile kurtarma planı hazırladı. Elektrik direğinin tepesi ile aynı seviyede olan evin çatı katına çıkan baba ve oğlu, tahtalarla 6 metre uzunluğunda köprü yaptı. Binanın çatısından uzattıkları tahtayı elektrik direğinin üzerine konduran baba- oğul, kedinin köprüden karşıya geçmesini sağladı. Karşıya geçen kedi, binanın merdivenlerinden aşağıya inerek gözden kayboldu.



'KEDİ KURTULDU, BİZ DE MUTLU OLDUK'



Kediyi elektrik direğinin tepesinde gördüklerinde endişelendiklerini söyleyen Yaşar Dervişoğlu, “Bir kedi bağırması duydum ama nereden geldiğini bir türlü anlayamadım. Resmen ağlıyordu, etrafta aramaya başladım. Sonra bir baktım kedi direğin tepesinde. Köpeklerden kaçarken can havliyle çıktı demek ki yoksa o direğe nasıl tırmansın. Oğlum Engin’e haber verdim. ‘Kediyi nasıl kurtaracağız’ diye düşündük. İnşaatla elektrik direğinin arasına tahtalardan bir köprü yapmayı planladık. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki tahtaları birleştirerek direğe uzattık. Ama kedi yürümedi. İbrahim arkadaşımız aşağıdan sopayla kediyi kaçırmaya çalıştı, nihayet kedi tahtaların üzerinden geçerek kurtuldu. Biz de mutlu olduk” dedi.



'KEDİ YOLU YAPTIK, KURTARDIK'



Engin Dervişoğlu ise, “Kediyi kurtarmak için çözüm yolları aradık ve bir asma köprü yapmaya karar verdik. Tahtalardan köprümüzü yapıp, bir kedi yolu hazırlayarak elektrik direğine uzatıp, kedinin kurtulmasına yardımcı olduk. Ama açıkçası da korktuk, tahta esner kediye bir şey olur diye. Nihayetinde kedi kurtuldu” diye konuştu.