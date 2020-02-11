Rize'de eğitime bir gün ara verildi

Çeber, valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle, kendisine gönderilen fotoğraf ve genel değerlendirmeleri inceleyerek çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.



Vali Çeber, vatandaşların ve öğrencilerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.