Rize'de Dursun Zehir soruşturmasında, yeniden ceset aranmaya başladı

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Pazar ilçesinde, 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zehir'in cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısında sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Kazı yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamayınca çalışma sona erdi. Aynı noktada polis dalgıçlar da su altında arama yaptı. Ekipler kadavra köpeğiyle de Dursun Zehir'in son görüldüğü belirtilen yerleri tarasa da sonuca ulaşılamadı.

CİNAYET ÇIKTI; 2 TUTUKLAMA

Kuvvetli cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Dursun Zehir'in şüpheli torunu Kerim Bekar, arkadaşı Yasin Şanal ile taksi sürücüsü S.Y. ve Enes G., dün polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden cinayeti itiraf eden Yasin Şanal ve Zehir’in torunu Kerim Bekar, tutuklandı. Diğer şüphelilerden taksi sürücüsü S.Y. mahkemece, Enes G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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'BAŞINA TAŞLA VURUP ÖLDÜRDÜM'

Tutuklanan Yasin Şanal, yürüyüş amaçlı gittiği sahildeki kayalık alanda Dursun Zehir'i başına taşla vurup öldürdüğünü, testere ile parçalara ayırdığını, cesedi de poşete koyup denize attığını itiraf etti. Yasin Şanal'ın sorgusunda şu ifadeyi verdiği öğrenildi:

"Parkta yanına gittiğim Dursun Zehir'e kendimi tanıtım. ‘Kerim’in sana mı borcu var?’ dedi. Ben de ‘Evet' dedim. Yanlış hatırlamıyorsam 200 TL civarlarında bir para söyledim ama asıl amacım üzerindeki 5 bin TL’yi almaktı. Dursun Zehir’in üzerinde 5 bin TL olduğunu da bana Kerim söyledi. Dursun amcaya 'gel seninle şöyle biraz yürüyelim' diyerek kolundan tuttum ve deniz fenerinin oraya doğru yürüdük. Orada bir taşla bayıltma amaçlı başına vurdum. Zaten direkt düştü. Ben de onu alıp fenerin olduğu kuyuya doğru çektim. Onu o şekilde orada tekrar bırakıp gittim. Sahile testere ve Kerim’in olaydan 2 gün önce parkta bulunan çalılıkların altına bıraktığı çöp poşetlerini alarak döndüm. Ceket cebindeki 5 bin TL’yi aldım. Testere ile önce sol bacağını diz üstünden pantolon ile birlikte kestim. Sonra cesedi parçalara ayırdım"

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CESET PARÇALARINI POŞETLEYİP DENİZE ATMIŞ

Parçalara ayırdığı cesedi denize attığını söyleyen Yasin Şanal'ın, "Cesedin parçalarını 5 poşete koyup ağzından bağladım. Taş da bağladığım poşetleri denize fırlattım. Yaklaşık 5-6 dakika poşetleri izledim. Poşetler yavaş yavaş denizin dibine çöktü. Olay yerindeki testereyi de deniz suyunda yıkayarak olay yerinden ayrıldım. Kerim'le buluştuk, ‘arkanda kanıt falan bıraktın mı?’ deyince ben de olan biten her şeyi anlattım. Kerim’in azmettirmesiyle üzerindeki parayı almak için Dursun Zehir’i öldürdüm. Ben her ne kadar Dursun Zehir’i parçalayıp denize attığımı söylesem de Kerim Bekar' da dedesini, Taşlıdere mevkiinde bulunan çay fabrikasının civarında ki meşeliğin oraya gömeceğini söylemişti. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ederim. Olay nedeniyle pişmanım" dediği belirtildi.

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TORUNU SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu Kerim Bekar ise sorgusunda cinayetle bağı olmadığını belirterek, "Dedeme borcum olduğunu, borcumu ödeyeceğimi söyledim. Kendisi bana bu hususu sormadı. Sabah kendisi bana hiçbir şey demeden evden ayrılıp gitmiş. Ben de dedem evden gittikten yarım saat, 40 dakika sonra üstümü giyinerek dedemi evde kontrol edip çıktım. Sonra dedemin kayıp olduğunu öğrendim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yasin sürekli iftira atarak bizi bu olayın içerisine çekmeye çalışmaktadır." dedi.

KAYIP CESET ARANIYOR

İtiraflar doğrultusunda öldürülen Dursun Zehir'in cesedinin 5 parçaya bölündüğü öne sürüldü. Ekiplerce, kayıp ceset parçalarının bulunması için yeniden arama çalışması başlatıldı. Pazar ilçesinde deniz feneri civarında kara ve denizde sürdürülen aramalarda, yaşlı adamın kayıp cesedine dair bir bulguya rastlanılamadı.